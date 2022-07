LIVE Italia-Turchia volley femminile 3-1, Europei U17 in DIRETTA: azzurrine sul tetto d’Europa! (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:50 Italia giovanile semplicemente di un altro LIVEllo, dopo gli ori Europei dell’under 21 femminile, dell’under 18 e under 22 maschile, arriva anche l’oro per l’under 17 femminile! 25-22 ESPOSITOOOOOOOOOOOOO! CAMPIONESSE D’EUROPAAAAAAAA!!!! 24-22 SBAGLIA KUYAN DA POSTO DUE! Ci sono due match-point per l’Italia! 23-22 Errore al servizio di Devrim! 22-22 Tutto da rifare, attacco vincente di Kuyan. 22-21 La solita Mumcular riapre il set in attacco. 22-20 Purtroppo Amoruso sciupa la palla del +4. 22-19 ANCORAAAAA MANFREDINIIIII!!! 21-19 Lunga la battuta di Adigwe. 21-18 FAST DI MANFREDINI! Ancora un break! 20-18 Diagonale stretta paurosa di Adigwe! 19-18 Invasione a rete di Manfredini, errore pesante. 19-17 ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:50giovanile semplicemente di un altrollo, dopo gli oridell’under 21, dell’under 18 e under 22 maschile, arriva anche l’oro per l’under 17! 25-22 ESPOSITOOOOOOOOOOOOO! CAMPIONESSE D’EUROPAAAAAAAA!!!! 24-22 SBAGLIA KUYAN DA POSTO DUE! Ci sono due match-point per l’! 23-22 Errore al servizio di Devrim! 22-22 Tutto da rifare, attacco vincente di Kuyan. 22-21 La solita Mumcular riapre il set in attacco. 22-20 Purtroppo Amoruso sciupa la palla del +4. 22-19 ANCORAAAAA MANFREDINIIIII!!! 21-19 Lunga la battuta di Adigwe. 21-18 FAST DI MANFREDINI! Ancora un break! 20-18 Diagonale stretta paurosa di Adigwe! 19-18 Invasione a rete di Manfredini, errore pesante. 19-17 ...

