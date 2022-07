LIVE Italia-Turchia volley femminile 1-1, Europei U17 in DIRETTA: le turche vincono il secondo set (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Terzo servizio vincente consevutivo! 5-4 Ancoraaaaaa Aceeee! 4-4 Aceeeee di Adigwe! 3-4 Adigwe passa in parallela. 2-4 Diagonale stretta di Kuyan. 2-3 Ace di Eroguz. 2-2 Mani-out di Kuyan. 2-1 Attacco profondo di Amoruso! 1-1 Adigwe sfonda sulle mani del muro. 0-1 Si riparte con un disastro in ricostruzione dell’Italia. 23-25 Non passa la battuta di Allaoui, secondo set alla Turchia. 23-24 Ci riportiamo a meno -1 grazie ad un fallo di palleggio di Olcay. 22-24 La Turchia si annulla il primo da sola con un errore al servizio. 21-24 Ci sono tre set-point per la Turchia. 21-23 Arriva purtroppo anche l’errore per la centrale azzurra. 21-22 Aceeee di Manfredini! 20-22 Errore dai nove metri per la Turchia. 19-22 ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 Terzo servizio vincente consevutivo! 5-4 Ancoraaaaaa Aceeee! 4-4 Aceeeee di Adigwe! 3-4 Adigwe passa in parallela. 2-4 Diagonale stretta di Kuyan. 2-3 Ace di Eroguz. 2-2 Mani-out di Kuyan. 2-1 Attacco profondo di Amoruso! 1-1 Adigwe sfonda sulle mani del muro. 0-1 Si riparte con un disastro in ricostruzione dell’. 23-25 Non passa la battuta di Allaoui,set alla. 23-24 Ci riportiamo a meno -1 grazie ad un fallo di palleggio di Olcay. 22-24 Lasi annulla il primo da sola con un errore al servizio. 21-24 Ci sono tre set-point per la. 21-23 Arriva purtroppo anche l’errore per la centrale azzurra. 21-22 Aceeee di Manfredini! 20-22 Errore dai nove metri per la. 19-22 ...

