LIVE Italia-Turchia volley femminile 0-0, Europei U17 in DIRETTA: inizia la finale! (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:56 E’ il momento degli inni nazionali! 17:53 Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento ufficiale, ormai manca veramente poco. 17:50 Queste due formazioni si sono già affrontate nella prima fase, in quel caso a spuntarla fu la Turchia (3-1), l’augurio è che oggi il risultato sia diverso. 17:47 La Turchia ha concluso al secondo posto il girone (lo stesso dell’Italia), mentre in semifinale ha battuto, lottando, la Serbia (3-2). 17:44 L’Italia si è ben comportata nella fase a gironi, vincendo il gruppo B con 4 vittorie, 1 sconfitta e 12 punti. In semifinale è poi arrivato il successo contro la Germania per 3-0. 17:41 Le azzurrine andranno a caccia di un successo che permetterebbe di allungare la striscia d’oro dopo quanto fatto ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:56 E’ il momento degli inni nazionali! 17:53 Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento ufficiale, ormai manca veramente poco. 17:50 Queste due formazioni si sono già affrontate nella prima fase, in quel caso a spuntarla fu la(3-1), l’augurio è che oggi il risultato sia diverso. 17:47 Laha concluso al secondo posto il girone (lo stesso dell’), mentre in semifinale ha battuto, lottando, la Serbia (3-2). 17:44 L’si è ben comportata nella fase a gironi, vincendo il gruppo B con 4 vittorie, 1 sconfitta e 12 punti. In semifinale è poi arrivato il successo contro la Germania per 3-0. 17:41 Le azzurrine andranno a caccia di un successo che permetterebbe di allungare la striscia d’oro dopo quanto fatto ...

