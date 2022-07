LIVE Italia-Stati Uniti pallanuoto, World League in DIRETTA: tra poco il via del match (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA di Italia-USA pallanuoto maschile. Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA match maschile della World League di pallanuoto, Settebello alla ricerca della terza vittoria. Il Settebello dopo la roboante vittoria contro il Canada e il match vinto di misura contro la Francia, affronta ora gli Stati Uniti. Cannella e Iocchi Gratta sono in gran forma dopo il match contro i transalpini. Gli americani invece vengono dalle vittorie contro la Francia e il Canada. Gli azzurri convocati per questo evento: Jacopo ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.35 Buon pomeriggio e benvenuti alladi-USAmaschile. Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale di-USAmaschile delladi, Settebello alla ricerca della terza vittoria. Il Settebello dopo la roboante vittoria contro il Canada e ilvinto di misura contro la Francia, affronta ora gli. Cannella e Iocchi Gratta sono in gran forma dopo ilcontro i transalpini. Gli americani invece vengono dalle vittorie contro la Francia e il Canada. Gli azzurri convocati per questo evento: Jacopo ...

