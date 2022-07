LIVE – Italia-Stati Uniti: Final Eight World League maschile 2022 pallanuoto in DIRETTA (Di domenica 24 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Stati Uniti, partita valevole per il girone B della Final Eight di World League maschile 2022 di pallanuoto. Ultimo impegno per il Settebello del ct Sandro Campagna in questa competizione per quanto riguarda la fase a gironi; avversaria odierna la Nazionale a stelle e strisce, che ha battuto gli azzurri due volte su tre (una a i rigori) gli azzurri nei recenti test match. Chi si aggiudicherà la vittoria quest’oggi? L’appuntamento è per le ore 14.00 di domenica 24 luglio a Strasburgo, in Francia. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Latestuale di, partita valevole per il girone B delladidi. Ultimo impegno per il Settebello del ct Sandro Campagna in questa competizione per quanto riguarda la fase a gironi; avversaria odierna la Nazionale a stelle e strisce, che ha battuto gli azzurri due volte su tre (una a i rigori) gli azzurri nei recenti test match. Chi si aggiudicherà la vittoria quest’oggi? L’appuntamento è per le ore 14.00 di domenica 24 luglio a Strasburgo, in Francia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL ...

