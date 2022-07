LIVE Italia-Stati Uniti 9-13 pallanuoto, World League in DIRETTA: Settebello che nonostante la sconfitta si qualifica come secondo (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.15 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 15.10 Giornata storta per il Settebello che dopo un buon primo quarto, perde la gara con il passare del tempo. Si qualifica come secondo nel girone il Settebello, mentre gli USA come primi. Finisce la partita, Italia-Stati Uniti 9-13. 0.20 Tentativo di Ferrero bloccato. 1.15 Tiro fuori di Fondelli. 1.58 Gooooooooooool di Condemi, grande diagonale, Italia-Stati Uniti 9-13. 2.15 Fondelli evita una rete americana. 3.14 Rigore sprecato da parte di Damonte. 4.20 Parata di Del Lungo su un tiro ravvicinato americano. 4.54 Gooooool, ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.15 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 15.10 Giornata storta per ilche dopo un buon primo quarto, perde la gara con il passare del tempo. Sinel girone il, mentre gli USAprimi. Finisce la partita,9-13. 0.20 Tentativo di Ferrero bloccato. 1.15 Tiro fuori di Fondelli. 1.58 Gooooooooooool di Condemi, grande diagonale,9-13. 2.15 Fondelli evita una rete americana. 3.14 Rigore sprecato da parte di Damonte. 4.20 Parata di Del Lungo su un tiro ravvicinato americano. 4.54 Gooooool, ...

