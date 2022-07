LIVE Italia-Stati Uniti 6-12 pallanuoto, World League in DIRETTA: siamo all’ultimo quarto (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il terzo quarto, Italia-Stati Uniti 6-12. 0.56 Rigore segnato da Daube, USA che si avviano verso la vittoria, Italia-Stati Uniti 6-12. 1.14 Palo in diagonale di Condemi. 2.30 Gol di Bowen, tiro all’angolo corto, Italia-Stati Uniti 6-11. 3.38 Gooooooooooooooool, Condemiiii che piega le braccia al portiere, Italia-Stati Uniti 6-10. 4.40 Attacco sprecato dell’Italia. 5.21 Nonostante le respinte di Del Lungo, rete di Ehrhardt, Italia-Stati Uniti 5-10. 6.10 Rete di Bowen, in posizione uno non perdona, ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce il terzo6-12. 0.56 Rigore segnato da Daube, USA che si avviano verso la vittoria,6-12. 1.14 Palo in diagonale di Condemi. 2.30 Gol di Bowen, tiro all’angolo corto,6-11. 3.38 Gooooooooooooooool, Condemiiii che piega le braccia al portiere,6-10. 4.40 Attacco sprecato dell’. 5.21 Nonostante le respinte di Del Lungo, rete di Ehrhardt,5-10. 6.10 Rete di Bowen, in posizione uno non perdona, ...

zazoomblog : LIVE – Italia-Stati Uniti 2-3: Final Eight World League maschile 2022 pallanuoto in DIRETTA - #Italia-Stati #Uniti… - zazoomblog : LIVE Italia-Stati Uniti 4-7 pallanuoto World League in DIRETTA: Settebello che prova la rimonta - #Italia-Stati… - zazoomblog : LIVE Italia-Stati Uniti pallanuoto World League in DIRETTA: tra poco il via del match - #Italia-Stati #Uniti… - digitalsat_it : #Leclerc scatta davanti a tutti per tenere aperto un Mondiale che vede sempre #Verstappen al comando. #FrenchGP… - amysdivine : Sarà meglio che facciano il kp tour in Italia perché tutto ciò lo devo vedere live -