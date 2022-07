LIVE Italia-Stati Uniti 4-7 pallanuoto, World League in DIRETTA: Settebello che prova la rimonta (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.55 Inizia il terzo quarto! Finisce il secondo quarto, Italia-Stati Uniti 4-7. 0.14 Rete degli USA, Woodhead con una azione fulminea, Italia-Stati Uniti 4-7. 1.29 Gooooooooooooooooooool, Cassiaaaaaaaaaaaa bel tiro all’angolino, Italia-Stati Uniti 4-6. 2.47 Del Lungo blocca un tentativo americano. 3.55 Goooooooooooooool, Dolceeeeeeeeeeee, parte la rimonta, Italia-Stati Uniti 3-6. 4.22 Rete di Stevenson con gli USA, Italia-Stati Uniti 2-6. 4.40 Ferrero spreca una buona occasione. 5.10 Serve una scossa dal Settebello. 5.48 Gol ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.55 Inizia il terzo quarto! Finisce il secondo quarto,4-7. 0.14 Rete degli USA, Woodhead con una azione fulminea,4-7. 1.29 Gooooooooooooooooooool, Cassiaaaaaaaaaaaa bel tiro all’angolino,4-6. 2.47 Del Lungo blocca un tentativo americano. 3.55 Goooooooooooooool, Dolceeeeeeeeeeee, parte la3-6. 4.22 Rete di Stevenson con gli USA,2-6. 4.40 Ferrero spreca una buona occasione. 5.10 Serve una scossa dal. 5.48 Gol ...

