LIVE Italia-Stati Uniti 2-5 pallanuoto, World League in DIRETTA: match equilibrato (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.48 Gol degli USA con Daube, allungano gli americani, Italia-Stati Uniti 2-5. 7.08 Rete degli USA con Stevenson, serve una scossa, Italia-Stati Uniti 2-4. 7.55 Inizia il secondo quarto! Finisce il primo quarto, Italia-Stati Uniti 2-3. 0.40 Del Lungo para un rigore di Irving!!!!!!! 1.32 Gol degli Usa con Abramson, Italia-Stati Uniti 2-3. 2.35 Iocchi Gratta manda fuori dalla distanza. 3.14 Goooooooooooooooooool, Ferreroooooooooooooooooo con un diagonale, Italia-Stati Uniti 2-2. 3.50 Goooooooooooooool, Cannellaaaaaaaaaa, si sblocca il Settebello, ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.48 Gol degli USA con Daube, allungano gli americani,2-5. 7.08 Rete degli USA con Stevenson, serve una scossa,2-4. 7.55 Inizia il secondo quarto! Finisce il primo quarto,2-3. 0.40 Del Lungo para un rigore di Irving!!!!!!! 1.32 Gol degli Usa con Abramson,2-3. 2.35 Iocchi Gratta manda fuori dalla distanza. 3.14 Goooooooooooooooooool, Ferreroooooooooooooooooo con un diagonale,2-2. 3.50 Goooooooooooooool, Cannellaaaaaaaaaa, si sblocca il Settebello, ...

zazoomblog : LIVE Italia-Stati Uniti pallanuoto World League in DIRETTA: tra poco il via del match - #Italia-Stati #Uniti… - digitalsat_it : #Leclerc scatta davanti a tutti per tenere aperto un Mondiale che vede sempre #Verstappen al comando. #FrenchGP… - amysdivine : Sarà meglio che facciano il kp tour in Italia perché tutto ciò lo devo vedere live - zazoomblog : LIVE Italia-Stati Uniti pallanuoto World League in DIRETTA: tra poco il via del match - #Italia-Stati #Uniti… - mandyinzland : immagino la tua reazione quando zayn venne in Italia, mandyy HAHAHAHA — Ho bestemmiato tutte e due le volte.?? -