LIVE Italia-Stati Uniti 0-0 pallanuoto, World League in DIRETTA: si parte! (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.30 Traversa di Fondelli. 7.55 Inizia il primo quarto! 13.55 Inni nazionali in corso! 13.50 Tra cinque minuti gli inni nazionali. 13.45 Di Fulvio ed Echenique sono rimasti a riposo fuori dai convocati in vista degli europei. 13.40 Cannella e Iocchi Gratta sono in gran forma. 13.35 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA di Italia-USA pallanuoto maschile. Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA match maschile della World League di pallanuoto, Settebello alla ricerca della terza vittoria. Il Settebello dopo la roboante vittoria contro il Canada e il match vinto di misura contro la Francia, affronta ora gli Stati ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.30 Traversa di Fondelli. 7.55 Inizia il primo quarto! 13.55 Inni nazionali in corso! 13.50 Tra cinque minuti gli inni nazionali. 13.45 Di Fulvio ed Echenique sono rimasti a riposo fuori dai convocati in vista degli europei. 13.40 Cannella e Iocchi Gratta sono in gran forma. 13.35 Buon pomeriggio e benvenuti alladi-USAmaschile. Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale di-USA match maschile delladi, Settebello alla ricerca della terza vittoria. Il Settebello dopo la roboante vittoria contro il Canada e il match vinto di misura contro la Francia, affronta ora gli...

