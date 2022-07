LIVE – Italia-Polonia: finale bronzo VNL maschile 2022 volley in DIRETTA (Di domenica 24 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Polonia, finale per il bronzo della volley Nations League (VNL) maschile 2022. Gli azzurri di Fefé De Giorgi vogliono subito riscattarsi davanti al proprio pubblico per riuscire a salire sul terzo gradino del podio, ma servirà una grande prestazione contro i campioni del mondo in carica. Chi si aggiudicherà vittoria e terzo posto? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 24 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL TABELLONE DELLE FINALI VNL maschile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Latestuale diper ildellaNations League (VNL). Gli azzurri di Fefé De Giorgi vogliono subito riscattarsi davanti al proprio pubblico per riuscire a salire sul terzo gradino del podio, ma servirà una grande prestazione contro i campioni del mondo in carica. Chi si aggiudicherà vittoria e terzo posto? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 24 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL TABELLONE DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ...

