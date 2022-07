LIVE Italia-Polonia 0-1 volley, Nations League in DIRETTA: primo set dominato dai polacchi (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Parallela perfetta di Kurek. 1-0 Murooo Michieletto. primo punto azzurro nel secondo set. SECONDO SET 16-25 primo SET Polonia. Con un ACE di Kurek i polacchi chiudono la pratica primo set. 16-24 A metà rete il servizio di Romanò. Arrivano i set point per la Polonia. 16-23 Sbaglia la battuta proprio Kochanowski. 15-23 primo tempo mostruoso di Kochanowski. 15-22 Muroooo Galassi! 14-22 Bell’attacco di Lavia, che spinge sul muro avversario. 13-22 Altra invasione azzurra. Difesa polacca scatenata. 13-21 ACE Butryn, primo set ormai compromesso. 13-20 Miracolo difensivo dei polacchi, che raccolgono l’invasione di Anzani. 13-19 Diagonale di Romanò all’incrocio ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Parallela perfetta di Kurek. 1-0 Murooo Michieletto.punto azzurro nel secondo set. SECONDO SET 16-25SET. Con un ACE di Kurek ichiudono la praticaset. 16-24 A metà rete il servizio di Romanò. Arrivano i set point per la. 16-23 Sbaglia la battuta proprio Kochanowski. 15-23tempo mostruoso di Kochanowski. 15-22 Muroooo Galassi! 14-22 Bell’attacco di Lavia, che spinge sul muro avversario. 13-22 Altra invasione azzurra. Difesa polacca scatenata. 13-21 ACE Butryn,set ormai compromesso. 13-20 Miracolo difensivo dei, che raccolgono l’invasione di Anzani. 13-19 Diagonale di Romanò all’incrocio ...

