LIVE Bronzetti-Begu 2-6, 2-6 Finale WTA Palermo in DIRETTA: niente da fare per l’azzurra, la rumena porta a casa il titolo! (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 21.50 Per questa sera è tutto; grazie per aver seguito con noi la Finale del WTA di Palermo 2022, conclusa ricordiamo con la vittoria del titolo di Irina-Camelia Begu. Un augurio di un buon proseguimento di serata a tutte e a tutti! 21.48 Può e deve essere un punto di partenza per Lucia Bronzetti: l’azzurra classe 1998 ha raggiunto così la prima Finale in carriera del circuito WTA, un inizio, in attesa di un titolo questo secondo posto è da tenere stretto. 21.45 Inevitabile il dispiacere per l’azzurra, ma questa sera Begu si è dimostrata più forte: leggermente più imprecisa al servizio, ma per gestione dei punti, precisione dei colpi e qualità la rumena ha meritato il titolo del 33° ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50 Per questa sera è tutto; grazie per aver seguito con noi ladel WTA di2022, conclusa ricordiamo con la vittoria del titolo di Irina-Camelia. Un augurio di un buon proseguimento di serata a tutte e a tutti! 21.48 Può e deve essere un punto di partenza per Luciaclasse 1998 ha raggiunto così la primain carriera del circuito WTA, un inizio, in attesa di un titolo questo secondo posto è da tenere stretto. 21.45 Inevitabile il dispiacere per, ma questa serasi è dimostrata più forte: leggermente più imprecisa al servizio, ma per gestione dei punti, precisione dei colpi e qualità laha meritato il titolo del 33° ...

