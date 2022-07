LIVE Bronzetti-Begu 2-6, 2-6 Finale WTA Palermo in DIRETTA: niente da fare per l’azzurra, Begu porta a casa il titolo! (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 2-6, 2-6 IRINA-CAMELIA Begu SI AGGIUDICA CON UN ACE IL TITOLO DEL WTA DI Palermo 2022! 40-0 Arriva Begu sulla palla corta di Bronzetti, rovescio in lungolinea e colpo dell’azzurra sulla rete. Tre championship point. 30-0 A segno col rovescio a rete la rumena. 15-0 Servizio e dritto sulla riga. 2-5 SBAGLIA COL ROVESCIO Bronzetti, ALTRO BREAK DI Begu CHE ADESSO SERVIRÀ PER IL titolo! 40-Ad Rovescio in lungolinea perfetto, palla break per Begu. 40-40 Brutto errore col dritto di Bronzetti, si va ai vantaggi. 40-30 A segno l’azzurra. 30-30 Prova il dritto a sventaglio ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-6, 2-6 IRINA-CAMELIASI AGGIUDICA CON UN ACE IL TITOLO DEL WTA DI2022! 40-0 Arrivasulla palla corta di, rovescio in lungolinea e colpo delsulla rete. Tre championship point. 30-0 A segno col rovescio a rete la rumena. 15-0 Servizio e dritto sulla riga. 2-5 SBAGLIA COL ROVESCIO, ALTRO BREAK DICHE ADESSO SERVIRÀ PER IL40-Ad Rovescio in lungolinea perfetto, palla break per. 40-40 Brutto errore col dritto di, si va ai vantaggi. 40-30 A segno. 30-30 Prova il dritto a sventaglio ...

zazoomblog : LIVE Bronzetti-Begu 1-4 Finale WTA Palermo in DIRETTA: doppio break di vantaggio per Begu - #Bronzetti-Begu… - zazoomblog : LIVE – Bronzetti-Begu 2-6 0-3 finale Wta Palermo 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Bronzetti-Begu #finale #Palermo - zazoomblog : LIVE – Bronzetti-Begu 1-5 finale Wta Palermo 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Bronzetti-Begu #finale #Palermo - zazoomblog : LIVE – Bronzetti-Begu 1-3 finale Wta Palermo 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Bronzetti-Begu #finale #Palermo - zazoomblog : LIVE Bronzetti-Begu 0-0 Finale WTA Palermo in DIRETTA: si comincia! - #Bronzetti-Begu #Finale #Palermo -