LIVE – Bronzetti-Begu 1-3, finale Wta Palermo 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 24 luglio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Bronzetti-Begu, incontro valevole per l’ultimo atto del torneo Wta di Palermo 2022. La romagnola, giunta alla prima finale in carriera sul circuito maggiore, va a caccia del suo primo titolo contro la potente rumena. Quest’ultima partirà con i favori del pronostico. Begu, infatti, è una giocatrice molto più esperta rispetto a Lucia. Ha già portato a casa quattro titoli in singolare sul tour e nelle ultime settimane ha raggiunto gli ottavi di finale al Roland Garros ed il terzo turno a Wimbledon. L’azzurra tenterà di giocarsi tutte le sue carte in una partita in cui comunque potrà ampiamente dire la sua. Da monitorare anche le condizioni fisiche delle due tenniste, che arrivano entrambe ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per l’ultimo atto del torneo Wta di. La romagnola, giunta alla primain carriera sul circuito maggiore, va a caccia del suo primo titolo contro la potente rumena. Quest’ultima partirà con i favori del pronostico., infatti, è una giocatrice molto più esperta rispetto a Lucia. Ha già portato a casa quattro titoli in singolare sul tour e nelle ultime settimane ha raggiunto gli ottavi dial Roland Garros ed il terzo turno a Wimbledon. L’azzurra tenterà di giocarsi tutte le sue carte in una partita in cui comunque potrà ampiamente dire la sua. Da monitorare anche le condizioni fisiche delle due tenniste, che arrivano entrambe ...

