LIVE – Az Alkmaar-Bologna 1-0 | amichevole precampionato 2022 DIRETTA

La DIRETTA testuale di Az Alkmaar-Bologna, amichevole precampionato 2022. Gli emiliani tornano in campo una settimana dopo l'ultimo test contro il Castiglione, terminato 7-1. I ragazzi di Mihajlovic affrontano ora la quinta classificata dello scorso campionato olandese. Appuntamento oggi, domenica 24 luglio, alle ore 17. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Az Alkmaar-Bologna 1-0 Bologna: Skorupski; Amey, Medel, Theate; De Silvestri, Ferguson, Schouten, Lykogiannis; Barrow, Soriano, Arnautovic 53? – Barrow a tu per tu con Vindahl che riesce a deviare in angolo 46? – Si riparte! FINE PRIMO TEMPO 1-0 42? – Az Alkmaar in ...

