LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Matsunaga in fuga nella 35 km di marcia. Stano insegue a un minuto (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 16.02: Al km 11 torna sotto il gruppetto che ora ha 54? di distacco da Matsunaga 15.58: Riprende a guadagnare il giapponese, gli otto inseguitori tra cui Stano sono a 1’02” 15.56: Matsunaga passa ai 10 km in 40?38 15.52: Stano e Karlstrom in testa al gruppetto dei più immediati inseguitori di Matsunaga 15.49: Inizia a recuperare qualcosa il gruppetto degli inseguitori che ora è a 50? da Matsunaga, si stacca il canadese Dunfee, reStano in otto 15.48: Stop di 3’30” per il canadese Campos 15.44: Al km 7 Matsunaga sta marciando molto bene e guida la gara con un vantaggio di 54? su ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE16.02: Al km 11 torna sotto il gruppetto che ora ha 54? di distacco da15.58: Riprende a guadagnare il giapponese, gli otto inseguitori tra cuisono a 1’02” 15.56:passa ai 10 km in 40?38 15.52:e Karlstrom in testa al gruppetto dei più immediati inseguitori di15.49: Inizia a recuperare qualcosa il gruppetto degli inseguitori che ora è a 50? da, si stacca il canadese Dunfee, rein otto 15.48: Stop di 3’30” per il canadese Campos 15.44: Al km 7stando molto bene e guida la gara con un vantaggio di 54? su ...

SkySport : #Stano a caccia dell'oro: la 35 km di marcia ora LIVE su Sky Sport Arena #SkySport #Atletica #Eugene2022… - sportli26181512 : Mondiali atletica, Stano: il risultato della 35 km di marcia in diretta live: Massimo Stano insegue dell'oro che al… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork ! #Tennis #Berrettini #Musetti #Bronzetti #TourDeFrance… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Dallavalle quarto, Ihemeje quinto nel triplo! Italia in finale nella 4x400… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Dallavalle quarto Ihemeje quinto nel triplo! Italia in finale nella 4×400 f… -