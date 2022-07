LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: MASSIMO STANO NELLA LEGGENDA!!! PRIMO CAMPIONE DEL MONDO NELLA 35! (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 17.51: PRIMO ORO PER L’ITALIA AD EUGENE GRAZIE A MASSIMO STANO! Argento per il Giappone con Kawano, bronzo per la Svezia con Karlstrom 17.50: Andrea Agrusti purtroppo è stato squalificato quindi un solo azzurro al traguardo ma al PRIMO posto 17.47: Azzeccata dunque la scelta di MASSIMO STANO di puntare tutto sulla 35 km e non concentrarsi sul doppio impegno. Condizione Atletica straordinaria per il pugliese 17.44: A completare la top ten, l’ecuadoregno Pintado, quarto, con il nuovo record americano, quinto il cinese He, sesto il canadese Dunfee, settimo il brasiliano Bonfim, ottavo l’ecuadoregno Arevalo, nono ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE17.51:ORO PER L’ITALIA AD EUGENE GRAZIE A! Argento per il Giappone con Kawano, bronzo per la Svezia con Karlstrom 17.50: Andrea Agrusti purtroppo è stato squalificato quindi un solo azzurro al traguardo ma alposto 17.47: Azzeccata dunque la scelta didi puntare tutto sulla 35 km e non concentrarsi sul doppio impegno. Condizionestraordinaria per il pugliese 17.44: A completare la top ten, l’ecuadoregno Pintado, quarto, con il nuovo record americano, quinto il cinese He, sesto il canadese Dunfee, settimo il brasiliano Bonfim, ottavo l’ecuadoregno Arevalo, nono ...

