LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: l’olimpionico Massimo Stano a caccia di un’altra magia nella 35 km di marcia (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 15.06: Tanto Giappone anche nella nuova distanza, che vede super favoriti Masatora Kawano, Daisuke Matsunaga e Tomohiro Noda, che vantano i primi tre tempi al mondo in stagione ma tra i protagonisti annunciati c’è appunto anche l’azzurro Massimo Stano, oro della 20 km a Tokyo. 15.02: La prima finale di giornata è quella che più riguarda i colori azzurri: c’è Massimo Stano a caccia di un grande risultato nella 35 km di marcia. al via anche “Er Pavone” Andrea Agrusti 14.58: E’ una vera e propria parata di stelle l’ultima giornata dei Mondiali di Eugene con tantissimi grandi ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE15.06: Tanto Giappone anchenuova distanza, che vede super favoriti Masatora Kawano, Daisuke Matsunaga e Tomohiro Noda, che vantano i primi tre tempi al mondo in stagione ma tra i protagonisti annunciati c’è appunto anche l’azzurro, oro della 20 km a Tokyo. 15.02: La prima finale di giornata è quella che più riguarda i colori azzurri: c’èdi un grande risultato35 km di. al via anche “Er Pavone” Andrea Agrusti 14.58: E’ una vera e propria parata di stelle l’ultima giornata deidi Eugene con tantissimi grandi ...

sportli26181512 : Mondiali atletica, Stano: il risultato della 35 km di marcia in diretta live: Massimo Stano insegue dell'oro che al… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork ! #Tennis #Berrettini #Musetti #Bronzetti #TourDeFrance… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Dallavalle quarto, Ihemeje quinto nel triplo! Italia in finale nella 4x400… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Dallavalle quarto Ihemeje quinto nel triplo! Italia in finale nella 4×400 f… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Dallavalle quarto Ihemeje quinto nel triplo! Italia in finale nella 4×400 f… -