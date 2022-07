LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: eroico Massimo Stano, oro nella 35 km! Sfide decisive nel Decathlon (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 LA CRONACA DEL TRIONFO DI Stano Massimo Stano: “DEDICATO AD ANTOnella PALMISANO. nella MIA TESTA SAPEVO CHE SAREBBE FINITA COSÌ” IL DT LA TORRE: “Stano IL CAPITANO CHE INDICA LA STRADA” 21.02: Secondo posto per Victor con 53.92 20.58: Skotheim raggiunge 45.08, record personale 20.54: Victor sale al terzo posto con 49.32 20.50: Decolla il canadese Lepage che raggiunge 53.26, potrebbe significare primo posto provvisorio nella generale 20.47: Miglior lancio per il tedesco Neugebauer con 51.63 20.46: Primo posto provvisorio per Golubovic con 46.37 20.44: Lancio a 42.86 per il capoclassifica attuale ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERELA CRONACA DEL TRIONFO DI: “DEDICATO AD ANTOPALMISANO.MIA TESTA SAPEVO CHE SAREBBE FINITA COSÌ” IL DT LA TORRE: “IL CAPITANO CHE INDICA LA STRADA” 21.02: Secondo posto per Victor con 53.92 20.58: Skotheim raggiunge 45.08, record personale 20.54: Victor sale al terzo posto con 49.32 20.50: Decolla il canadese Lepage che raggiunge 53.26, potrebbe significare primo posto provvisoriogenerale 20.47: Miglior lancio per il tedesco Neugebauer con 51.63 20.46: Primo posto provvisorio per Golubovic con 46.37 20.44: Lancio a 42.86 per il capoclassifica attuale ...

paoloigna1 : Lui non ha sofferto della sindrome dell'anno dopo. Lo famo #Stano! #Eugene2022 - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Atletica #Mondiali #Eugene Splendido #oro per #Stano che bissa il trionfo olimpico aggiudicandosi… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Atletica #Mondiali #Eugene Ultimo km della #marcia e #Stano se ne va inseguito da #Kawano, si è staccato #Karlstrom! #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Atletica #Mondiali #Eugene Meno di tre km all'arrivo e si profila il podio per #Stano che resta in… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Atletica #Mondiali #Eugene2022 Circa 5km all'arrivo della #marcia con #Stano nei cinque di testa a… -