LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: eroico Massimo Stano, oro nella 35 km! "Nella mia testa doveva finire così" (Di domenica 24 luglio 2022) MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 LA CRONACA DEL TRIONFO DI Stano Massimo Stano: "DEDICATO AD ANTOella PALMISANO. Nella MIA testa SAPEVO CHE SAREBBE FINITA così" IL DT LA TORRE: "Stano IL CAPITANO CHE INDICA LA STRADA" 17.54: L'appuntamento è per le 18.35 con la sessione serale che vedrà in pista e pedana i protagonisti del Decathlon. 17.51: PRIMO ORO PER L'ITALIA AD EUGENE GRAZIE A Massimo Stano! Argento per il Giappone con Kawano, bronzo per la Svezia con Karlstrom 17.50: Andrea Agrusti purtroppo è stato squalificato quindi un solo azzurro al

paoloigna1 : Lui non ha sofferto della sindrome dell'anno dopo. Lo famo #Stano! #Eugene2022 - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Atletica #Mondiali #Eugene Splendido #oro per #Stano che bissa il trionfo olimpico aggiudicandosi… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Atletica #Mondiali #Eugene Ultimo km della #marcia e #Stano se ne va inseguito da #Kawano, si è staccato #Karlstrom! #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Atletica #Mondiali #Eugene Meno di tre km all'arrivo e si profila il podio per #Stano che resta in… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Atletica #Mondiali #Eugene2022 Circa 5km all'arrivo della #marcia con #Stano nei cinque di testa a… -