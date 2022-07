LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: 17.25 per Dallavalle nel triplo! Italia in finale nella 4×400 femminile! Delude a 4×400 maschile (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 3.11: velocissimo Arop ai -200 3.11: Ai 400 Arop davanti, ritmo non indiavolato, può succedere di tutto, occhio agli algerini se il ritmo è lento 3.10: Al via la finale degli 800 con Tual (Fra), Korir (Ken), Sedjati (Alg), Kisasy (Ken), Bol (Aus), Arop (Can), Wanyonyi (Ken), Moula (Alg) 3.09: Dallavalle! 17.25 PER L’AZZURRO CHE E’ TERZO AL MOMENTO! 3.08: Nel Decathlon dopo le prime quattro prove: Warner 3696, Ziemek 3634, Garland 3582, Owens-Delerme 3550, Mayer 3530 3.07: Scott atterra a 17.14 ma dimostra di avere grandi potenzialità 3.05: Sparano subito tutte le cartucce: Z>ango raggiunge 17.55 ed è anche questo un salto da medaglia. Gli azzurri si dovranno superare e non di poco per ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE3.11: velocissimo Arop ai -200 3.11: Ai 400 Arop davanti, ritmo non indiavolato, può succedere di tutto, occhio agli algerini se il ritmo è lento 3.10: Al via ladegli 800 con Tual (Fra), Korir (Ken), Sedjati (Alg), Kisasy (Ken), Bol (Aus), Arop (Can), Wanyonyi (Ken), Moula (Alg) 3.09:! 17.25 PER L’AZZURRO CHE E’ TERZO AL MOMENTO! 3.08: Nel Decathlon dopo le prime quattro prove: Warner 3696, Ziemek 3634, Garland 3582, Owens-Delerme 3550, Mayer 3530 3.07: Scott atterra a 17.14 ma dimostra di avere grandi potenzialità 3.05: Sparano subito tutte le cartucce: Z>ango raggiunge 17.55 ed è anche questo un salto da medaglia. Gli azzurri si dovranno superare e non di poco per ...

