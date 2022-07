L'Italia del volley ko alla Nations League, in finale va la Francia (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - Si ferma in semifinale l'avventura dell'Italia nella volley Nations League. All'Unipol Arena di Casalecchio di Reno la Nazionale azzurra è stata sconfitta per 3-0 dalla Francia (25-22 25-20 25-15), che domani alle ore 21 in finale sfiderà gli Stati Uniti, mentre la squadra di Ferdinando De Giorgi disputerà la sfida per il terzo posto contro la Polonia alle ore 18. "La partita di questa sera è stata molto complicata. La Francia ha giocato molto bene e ha messo in campo tutta la qualità che tutti conosciamo. Noi abbiamo resistito fino ad un certo punto, poi siamo andati in difficoltà subendo qualche ace di troppo. Dobbiamo ora subito concentrarci in vista della gara di domani che mette in palio una medaglia di bronzo che vogliamo ... Leggi su agi (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - Si ferma in semil'avventura dell'nella. All'Unipol Arena di Casalecchio di Reno la Nazionale azzurra è stata sconfitta per 3-0 d(25-22 25-20 25-15), che domani alle ore 21 insfiderà gli Stati Uniti, mentre la squadra di Ferdinando De Giorgi disputerà la sfida per il terzo posto contro la Polonia alle ore 18. "La partita di questa sera è stata molto complicata. Laha giocato molto bene e ha messo in campo tutta la qualità che tutti conosciamo. Noi abbiamo resistito fino ad un certo punto, poi siamo andati in difficoltà subendo qualche ace di troppo. Dobbiamo ora subito concentrarci in vista della gara di domani che mette in palio una medaglia di bronzo che vogliamo ...

GiovaQuez : Bannon è colpevole di oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di testimoniare davanti alla commissione d'inchi… - StefanoFeltri : Se questa è la campagna elettorale, buona fortuna: Draghi non è del @pdnetwork e il programma del suo governo era u… - reportrai3 : La Russia è il principale fornitore dell’Europa. All’Italia nel 2021 la Russia ha fornito infatti il 40 per cento d… - eusebiofg : RT @reportrai3: Quando l’ispettore Carlo Bertini capisce l'intreccio di potere che ha toccato la sua indagine su Maurizio Sacchi e sui diam… - massimo73487360 : RT @ZanAlessandro: Oggi Giorgia Meloni blatera ancora di “lobby lgbt”. Ma, Giorgia, in Italia, un paese senza uno straccio di diritti, dove… -