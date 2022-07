L’Italia brucia. L’impunità dei terroristi dei roghi (Di domenica 24 luglio 2022) Ma davvero l’incendio è un fenomeno naturale? No, ogni rogo è un crimine contronatura, l’innesco assassino appiccato da chi è pronto a uccidere e a mandare in fumo una straordinaria opera ambientale secolare. I terroristi dei roghi, chiamiamoli così perché così è, con il loro sadismo e nella disattenzione generale stanno triplicando gli attacchi nell’anno tra i più tropicali. In questo supersecco 2022, stanno appiccando in media più di un incendio al giorno dall’inizio dell’anno, con il terribile boom tossico dal maggio scorso della nostra sesta primavera più calda di sempre. L’Italia sta bruciando dal Friuli alla Liguria, dalla Toscana alla Sardegna, dal Lazio alla Sicilia, per non dire della Roma affumicata da fuochi e fiamme e nubi tossiche dolose e colpose, o di una Versilia irriconoscibile che ha visto domato ... Leggi su formiche (Di domenica 24 luglio 2022) Ma davvero l’incendio è un fenomeno naturale? No, ogni rogo è un crimine contronatura, l’innesco assassino appiccato da chi è pronto a uccidere e a mandare in fumo una straordinaria opera ambientale secolare. Idei, chiamiamoli così perché così è, con il loro sadismo e nella disattenzione generale stanno triplicando gli attacchi nell’anno tra i più tropicali. In questo supersecco 2022, stanno appiccando in media più di un incendio al giorno dall’inizio dell’anno, con il terribile boom tossico dal maggio scorso della nostra sesta primavera più calda di sempre.stando dal Friuli alla Liguria, dalla Toscana alla Sardegna, dal Lazio alla Sicilia, per non dire della Roma affumicata da fuochi e fiamme e nubi tossiche dolose e colpose, o di una Versilia irriconoscibile che ha visto domato ...

DUCAIMPERIALE : @EnricoLetta Ti brucia il culetto...torna in Francia visto che l Italia ti va stretta - microcerotis : Non c'è limite all'idiozia umana Gas flaring:l’ipocrisia delle compagnie petrolifere brucia in torcia… - stati_generali : Le notizie della settimana: Brucia l’Italia e anche il governo - infoitinterno : Incendi, l’Italia brucia più di tutti: in un mese 33mila roghi - ReboAlexa : RISORSE PREZIOSE DONATE ALL’UCRAINA ORA SAPRANNO PERCHÉ L’ITALIA BRUCIA SENZA ASSISTENZA GRAZIE A GOVERNO DEI MIGL… -