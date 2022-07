Linee guida aerazione scuola, Sasso: “Martedì prossimo incontro con i tecnici del Ministero della Salute” (Di domenica 24 luglio 2022) Il sottosegretario dell'Istruzione, Rossano Sasso, in un'intervista a Coffee Break, su La 7, ha parlato del ritorno in classe e della situazione riguardante i sistemi di aerazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 24 luglio 2022) Il sottosegretario dell'Istruzione, Rossano, in un'intervista a Coffee Break, su La 7, ha parlato del ritorno in classe esituazione riguardante i sistemi di. L'articolo .

stormi1904 : RT @MilaSpicola: Apprendo che nelle aule parlamentari montano gli impianti di aerazione controllata. Mentre per le scuole ad oggi non abbi… - rsimoni62 : RT @MilaSpicola: @giuliocavalli @EnricoLetta Spero che vogliamo andare molto più avanti ad esempio nella sicurezza nelle scuole visto che l… - AguirreWrathofG : @ProfMBassetti I 'terrapiattisti'.....Ma piuttosto lei segue pedissequamente le linee guida OMS contro la schizofre… - MilaSpicola : @giuliocavalli @EnricoLetta Spero che vogliamo andare molto più avanti ad esempio nella sicurezza nelle scuole vist… - romi_andrio : RT @MilaSpicola: Apprendo che nelle aule parlamentari montano gli impianti di aerazione controllata. Mentre per le scuole ad oggi non abbi… -