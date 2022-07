Linea Verde Estate 24 luglio 2022: anticipazioni della puntata in onda su Rai 1 (Di domenica 24 luglio 2022) dedicata alle province di Grosseto e Livorno in Toscana. Nuovo appuntamento con Linea Verde Estate il 24 luglio 2022: nella puntata di domenica, Angela Rafanelli e Peppone Calabrese hanno portato i telespettatori a scoprire le bellezze della Toscana con un viaggio nelle province di Grosseto e Livorno. Il percorso del programma, in onda a partire dalle 12:20 su Rai 1, ha avuto inizio dalla Tenuta San Guido, a Bolgheri, una sorta di tempio che consente di ammirare i puledri della razza Dormello-Olgiata, discendenti dal cavallo più vincente della storia ippica italiana, ossia il giglio del vento Ribot. La seconda tappa del viaggio è il parco minerario diCampiglia Marittima che ha un’estensione di 450 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 24 luglio 2022) dedicata alle province di Grosseto e Livorno in Toscana. Nuovo appuntamento conil 24: nelladi domenica, Angela Rafanelli e Peppone Calabrese hanno portato i telespettatori a scoprire le bellezzeToscana con un viaggio nelle province di Grosseto e Livorno. Il percorso del programma, ina partire dalle 12:20 su Rai 1, ha avuto inizio dalla Tenuta San Guido, a Bolgheri, una sorta di tempio che consente di ammirare i puledrirazza Dormello-Olgiata, discendenti dal cavallo più vincentestoria ippica italiana, ossia il giglio del vento Ribot. La sectappa del viaggio è il parco minerario diCampiglia Marittima che ha un’estensione di 450 ...

