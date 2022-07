L'implosione dei 5Stelle. Conte: 'Il Pd è arrogante'. Letta: 'Italia al bivio: o noi o la Meloni' (Di domenica 24 luglio 2022) "Il Pd è arrogante. I progressisti siamo noi", afferma alla Stampa Giuseppe Conte , secondo cui sulla fine del governo Draghi c'è una diffusa ipocrisia e "si prova a scaricare la colpa sul M5s, che ha ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 24 luglio 2022) "Il Pd è. I progressisti siamo noi", afferma alla Stampa Giuseppe, secondo cui sulla fine del governo Draghi c'è una diffusa ipocrisia e "si prova a scaricare la colpa sul M5s, che ha ...

