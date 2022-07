(Di domenica 24 luglio 2022) Il quotidianodedica mezza pagina all’estate dele si sofferma sulla questione vendita del club e sul prezzo stabilito da De Laurentiis. Nessuno si è mai avvicinato alchiesto da De Laurentiis per cedere il club (l’ultima offerta pare fosse di circa 650). Una valutazione che potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma che è motivata da operazioni che hanno riguardato altre società di serie A. Il Milan, dopotutto, è stato valutato addirittura 1,3 miliardi nell’affare di poche settimane fa tra i fondi americani Elliott e Red-Bird, la Roma circa 600nel 2020 (quando venne acquistata dai Friedkin), mentre un club decisamente più piccolo delcome, è stato valutato mezzo. Il ...

Libero: se l'Atalanta vale 500 milioni, perché il Napoli non può valere un miliardo di euro?

