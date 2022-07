Letta chiude all'alleanza con Conte e apre a Calenda (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - La caduta del governo Draghi "è stata un suicidio collettivo della politica italiana", con M5s "le nostre strade si sono separate", la separazione "in queste elezioni è irreversibile". Parole nette quelle del segretario dem Letta che per la lista Democratici e progressisti chiude definitivamente al Movimento 5 stelle. Il dialogo è con la sinistra di Articolo Uno, con i Socialisti e i Verdi. E con Calenda che con Più Europa domani presenterà il manifesto di Azione. E rilancerà un appello a chi guarda all'agenda Draghi. Tra questi gli ex ministri di Forza Italia (in primis Gelmini). L'ex ministro dello Sviluppo è a un bivio: nei giorni scorsi era orientato ad andare da solo alle elezioni ma l'invito del Pd (anche se non esplicitamente di tutto il partito del Nazareno) verrà tenuto in considerazione anche se il nodo ... Leggi su agi (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - La caduta del governo Draghi "è stata un suicidio collettivo della politica italiana", con M5s "le nostre strade si sono separate", la separazione "in queste elezioni è irreversibile". Parole nette quelle del segretario demche per la lista Democratici e progressistidefinitivamente al Movimento 5 stelle. Il dialogo è con la sinistra di Articolo Uno, con i Socialisti e i Verdi. E conche con Più Europa domani presenterà il manifesto di Azione. E rilancerà un appello a chi guarda all'agenda Draghi. Tra questi gli ex ministri di Forza Italia (in primis Gelmini). L'ex ministro dello Sviluppo è a un bivio: nei giorni scorsi era orientato ad andare da solo alle elezioni ma l'invito del Pd (anche se non esplicitamente di tutto il partito del Nazareno) verrà tenuto in considerazione anche se il nodo ...

