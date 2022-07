Lei 36 anni, lui 81: bellissima e formosa, è la fidanzata dell’italiano più glam e famoso (Di domenica 24 luglio 2022) È stata eletta la donna più bella della Svezia. Occhi azzurri e un sorriso splendente da far girare la testa. E la testa l’ha fatta girare anche ad uno dei guru della moda italiana. Roberto Cavalli. Proprio così, stiamo parlando della bellezza nordica Sandra Nilsson che, grazie al suo fascino e al suo carattere dolcissimo ma deciso, ha aperto una breccia nel cuore dello stilista. E tutto questo nonostante la non poca differenza d’età, che è di ben 45 anni. Ex coniglietta della versione americana di Playboy, era stata scoperta dal fratello minore di Hugh Hefner, il re del piccante magazine. A soli 14 anni era però stata notata da un’agenzia di modelle francese e due anni dopo aveva ottenuto il suo primo contratto ufficiale. Sandra Nilsson ne ha fatta di strada nel mondo della moda, fino ad aggiudicarsi premi come Miss Salming, Malta ... Leggi su tuttivip (Di domenica 24 luglio 2022) È stata eletta la donna più bella della Svezia. Occhi azzurri e un sorriso splendente da far girare la testa. E la testa l’ha fatta girare anche ad uno dei guru della moda italiana. Roberto Cavalli. Proprio così, stiamo parlando della bellezza nordica Sandra Nilsson che, grazie al suo fascino e al suo carattere dolcissimo ma deciso, ha aperto una breccia nel cuore dello stilista. E tutto questo nonostante la non poca differenza d’età, che è di ben 45. Ex coniglietta della versione americana di Playboy, era stata scoperta dal fratello minore di Hugh Hefner, il re del piccante magazine. A soli 14era però stata notata da un’agenzia di modelle francese e duedopo aveva ottenuto il suo primo contratto ufficiale. Sandra Nilsson ne ha fatta di strada nel mondo della moda, fino ad aggiudicarsi premi come Miss Salming, Malta ...

