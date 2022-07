Leclerc, così fa male: l’errore che può costare il mondiale proprio nel week end in cui la Ferrari ha dimostrato di essere superiore (Di domenica 24 luglio 2022) così fa male, molto. Perché la Ferrari era in controllo della gara, prima di fare i conti — ancora una volta in stagione — con la dura realtà. Speranza e sofferenza, tanta, come a Barcellona e Baku, con Leclerc in pieno controllo della gara, per poi dire addio improvvisamente a ogni sogno di vittoria. Stavolta, però, l’errore è umano, come era accaduto alla Variante Alta di Imola al quarto appuntamento del mondiale. C’è tanta delusione nella Rossa, conscia di avere una macchina super e che anche oggi degradava meno nelle gomme (la grande incognita di questo weekend) rispetto alla Red Bull, ma che torna a casa con molti meno punti rispetto alle previsioni della vigilia. Leclerc, inizio ottimo poi l’errore che lo condanna – Alla fine, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022)fa, molto. Perché laera in controllo della gara, prima di fare i conti — ancora una volta in stagione — con la dura realtà. Speranza e sofferenza, tanta, come a Barcellona e Baku, conin pieno controllo della gara, per poi dire addio improvvisamente a ogni sogno di vittoria. Stavolta, però,è umano, come era accaduto alla Variante Alta di Imola al quarto appuntamento del. C’è tanta delusione nella Rossa, conscia di avere una macchina super e che anche oggi degradava meno nelle gomme (la grande incognita di questoend) rispetto alla Red Bull, ma che torna a casa con molti meno punti rispetto alle previsioni della vigilia., inizio ottimo poiche lo condanna – Alla fine, ...

SkySportF1 : ? LECLERC CONTRO LE BARRIERE ?? La gara di Charles finisce così quando era in testa LIVE ? - vallini_chiara : RT @_diana87: Carlos Sainz ormai si fa le strategie da solo, corregge il muretto box, si impone nei team radio, il prossimo passo sarà aiut… - gerkurt26 : @Carlossainz55 che dice 'con me a inizio anno sono stati cattivi' parlando degli errori. Gente che dice 'Carlos fa… - GOBBOSINASCE1 : Io lo scrivevo due anni fa che Leclerc non è da Ferrari...e che Sainz è meglio!!! Poi era terzo perché dopo un garo… - RadioSportiva : «Se perderò il campionato per 32 punti, dopo l'errore a Imola e qui in Francia, saprò da dove vengono». Così Lecler… -