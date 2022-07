Le elezioni si avvicinano e regna il caos Tutte le spaccature della politica

Leggi su iltempo

(Di domenica 24 luglio 2022) "Le nostre strade si sono separate", e la separazione "in questeè irreversibile". Il segretario del Pd, Enrico Letta, chiude definitivamente a un'intesa elettorale con il Movimento 5 Stelle, e apre a una coalizione di centrosinistra che "chiameremo 'Democratici e progressisti'" e "avrà al centro l'agenda sociale che vogliamo portare avanti". È evidente che il leader dem va in tv - da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più - per strappare all'ormai ex alleato le sue parole d'ordine: "Noi siamo molto più progressisti dei 5 stelle", afferma, assicurando tuttavia che "non farò una campagna astiosa o arrabbiata contro Conte o contro di loro. Con loro abbiamo fatto un percorso che rivendico. Non mi sono pentito perché c'era stata un evoluzione dei cinque stelle", ma poi "Conte ha fatto la scelta di campo di abbandonare quella evoluzione". È la risposta all'avvocato del ...