Le Corsie Sistine del Santo Spirito in Saxia tornano a nuova vita

L'Arcispedale di Santo Spirito in Saxia a Roma, da molti ritenuto l'ospedale più antico d'Europa, torna a nuova vita. E' infatti terminato il restauro delle "Corsie Sistine" costruite nel 1475: due enormi sale, ognuna lunga oltre 60 metri, affrescate con un imponente ciclo pittorico e inframmezzate da un ciborio attribuito al Palladio. Alla cerimonia di inaugurazione anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha espresso "pieno apprezzamento" per il restauro firmando un foglio che verrà inserito nel codice miniato dei benefattori dell'ospedale.Le origini del Santo Spirito risalgono addirittura al 727 d.C., quando Ina, re dei Sassoni, istituì la "Schola Saxonum" per dare ospitalità ai propri conterranei in ...

