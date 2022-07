LDA al Festival di Sanremo? Il cantante vuota il sacco e svela tutto

Leggi su esclusiva

(Di domenica 24 luglio 2022) Luca D’Alessio, in arte LDA, è uno dei cantanti più amati del momento. Con il suo esordio ad Amici di Maria De Filippi, è riuscito a spogliarsi una volta e per tutte dell’appellativo di “figlio di Gigi D’Alessio” Luca D’Alessio è, senza ombra di dubbio, uno dei cantanti più famosi del momento. Il suo nome è noto a tutti praticamente da quando è venuto al mondo. Come difatti ci suggerisce il suo cognome, Luca è il figlio di Gigi D’Alessio e della sua ex moglie, Carmela. L’ultimo che ha avuto dal suo matrimonio terminato poco dopo la nascita del piccolino. All’epoca ilnapoletano conobbe Anna Tatangelo e si innamorò perdutamente di lei, infatti decise di mettere un punto definitivo alla sua unione con Carmela e di cominciare invece una relazione con ladi Sora. LDA (Instagram) esclusiva.comLuca anche se si è ritrovato ad essere l’unico ...