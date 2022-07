Lazio | agente Immobile | “E’ l’attaccante italiano più forte degli ultimi venti anni”

(Di domenica 24 luglio 2022) Alessandro Moggi,deldellaCiro, nel corso di un’intervista concessa a Radio Marte, ha esaltato le qualità del suo assistito: “Ciro deve cercare di battere ogni record per diventare una leggenda. Ciò che sta costruendo dimostra come siapiù importante, ricoprendo un ruolo di spessore anche a livello internazionale. Ora punta a vincere la classifica marcatore per la quinta volta. Non è soltanto un grandissimo giocatore, è anche un grande uomo”. SportFace.

