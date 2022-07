Lavrov | una terza parte | oltre a Russia e Turchia | garantirà la sicurezza del trasporto del grano L’Ucraina dovrà sminare i porti

gennaromigliore : Una crisi contro l’Italia che fa felici Putin e Lavrov e danneggia imprese e famiglie. Noi eravamo, siamo e saremo… - ItaliaViva : Un manipolo di avventurieri ha aperto una crisi contro l'Italia che fa felici solo Putin, Lavrov e i loro accoliti.… - FilippoCarmigna : RT @sole24ore: #Ucraina ultime notizie. #Kiev: «Andiamo avanti a preparare l’export di grano». #Lavrov: una terza parte sarà garante https… - sole24ore : #Ucraina ultime notizie. #Kiev: «Andiamo avanti a preparare l’export di grano». #Lavrov: una terza parte sarà garan… - watohal : RT @angelo_falanga: Sergey #Lavrov è al #Cairo. I suoi colloqui con la leadership egiziana si svolgeranno domani. Il ministro degli Esteri… -

tuttavia, ancoravolta non ha perso l'occasione per spingere affinchè l'Occidente rimuova le "restrizioni" a suo dire "illegittime" e che hanno causato, sempre secondo il ministro degli ...Tuttavia il capo della diplomazia russa Sergey- partito a caccia di alleati in Africa - ... Parlando alla Lega araba, ha aggiunto ancheprecisazione: le navi verranno scortate daterza ...Il giorno dopo, Mosca ammette la paternità dell'attacco e lo fa secondo il copione consueto di una narrativa in base alla quale, anche contro l'evidenza, l'armata di Putin non colpisce mai edifici civ ...Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha invitato il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres a facilitare il più possibile la revoca parziale delle sanzioni contro Mosca per ...