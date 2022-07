L'altra donna del re, la vera storia di Anna Bolena (Di domenica 24 luglio 2022) L'altra donna del re è un melodramma storico che, a dispetto dei molti errori che lo popolano, ha il merito di portare sul grande schermo la figura di Anna Bolena Leggi su ilgiornale (Di domenica 24 luglio 2022) L'del re è un melodramma storico che, a dispetto dei molti errori che lo popolano, ha il merito di portare sul grande schermo la figura di

SimoPillon : Ondeggiamo tra la lotta al patriarcato e il gender fluid LGBTQERTY ma ancora ci commuoviamo quando un uomo si ingin… - seadatrash : Poi ci sono questi momenti che valgono sempre trenta volte in più di un applauso: da una parte una donna che ti ama… - idontcare_06_ : @marysole77 Nono, a me è sempre è piaciuta Jess e ho sempre schifato lui neanche per un momento ho voluto si mettes… - bercri72 : #90giorniperinnamorarsi Ha chiamato l'interprete per farlo una merda davanti a un'altra donna... - kisaraslegacy : Per me una donna che soffre è già una donna che soffre di troppo. DETESTO vedere una donna soffrire, detesto questo… -