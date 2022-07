L’agenda Meloni | “Subito il cuneo fiscale”

(Di domenica 24 luglio 2022) FdI pretende serietà dagli alleati: no a promesse elettorali come nel 2000. Sulle armi a Kiev la Lega frena

fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI 'L'Agenda Draghi fa vincere Meloni' ?? - AdrianoGizzi : @masaccio_ @Lacartastampata @minomazz Sì, però con l'uninominale secco (che comunque la destra al governo introdurr… - zettai_Ari : RT @marianoserra7: Le Elezioni sono una TRAPPOLA-La Cabala si era resa Conto che ad Ottobre ci sarebbe stata la Rivolta-Sostituire Draghi c… - marianoserra7 : Le Elezioni sono una TRAPPOLA-La Cabala si era resa Conto che ad Ottobre ci sarebbe stata la Rivolta-Sostituire Dra… - MIBrutus : É scappato dalla tempesta in arrivo (Meloni). Era stanco (Berlusconi). Ha tradito l'Italia (Conte). I mandanti del… -

Fanpage.it

'ex premier risponde a distanza a Enrico Letta che, in un post, aveva parlato di 'Italia tradita'. La replica del Nazareno: 'Frattura insanabile'.: 'Governa chi vince alle urne, noi ci ......("È scappato dalla tempesta perfetta in arrivo") ci prova pure Giuseppe Conte a scaricare la colpa sul premier: è stato lui a voltare le spalle al Paese quando ha deciso di ignorare... Le notizie del 23 luglio sulla crisi del governo Draghi