La vacanza dei turisti di Roma si trasforma in dramma: scontro in mare, un morto, quattro feriti e un disperso (Di domenica 24 luglio 2022) dramma in mare nelle acque toscane dell’Argentario. Qui, ieri pomeriggio, si è verificato un violento scontro tra una barca a vela e un motoscafo: quattro le persone soccorse ma è stata accertata la presenza di una vittima mentre un’altra persona è risultata dispersa. #Grosseto, scontro imbarcazioni al largo dell'isola del #Giglio: elicottero dei #vigilidelfuoco del reparto volo di Cecina in ricognizione aerea, proseguono le ricerche della persona dispersa #23luglio 20:30 pic.twitter.com/hd6hynyP3z — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 23, 2022 Incidente in mare all’Isola del Giglio L’incidente si è verificato intorno alle 17.25 al largo dell’Isola del Giglio. Immediatamente sono partite le operazioni di soccorso con l’intervento della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 24 luglio 2022)innelle acque toscane dell’Argentario. Qui, ieri pomeriggio, si è verificato un violentotra una barca a vela e un motoscafo:le persone soccorse ma è stata accertata la presenza di una vittima mentre un’altra persona è risultata dispersa. #Grosseto,imbarcazioni al largo dell'isola del #Giglio: elicottero dei #vigilidelfuoco del reparto volo di Cecina in ricognizione aerea, proseguono le ricerche della persona dispersa #23luglio 20:30 pic.twitter.com/hd6hynyP3z — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 23, 2022 Incidente inall’Isola del Giglio L’incidente si è verificato intorno alle 17.25 al largo dell’Isola del Giglio. Immediatamente sono partite le operazioni di soccorso con l’intervento della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e ...

youareporacci : RT @cinebasciagoni: diretta appena recuperata! Sophie sempre entusiasta e coinvolgente, la adoro sempre più, e Ale è stato un cuoricino a p… - styagustd : questa è la prima estate dei bangtan con i loro profili instagram ???????? andranno prima o poi in vacanza al mare o in piscina ???????? - misiagentiles : RT @CorriereCitta: La vacanza dei turisti di Roma si trasforma in dramma: scontro in mare, un morto, quattro feriti e un disperso https://t… - CorriereCitta : La vacanza dei turisti di Roma si trasforma in dramma: scontro in mare, un morto, quattro feriti e un disperso - Simylunamylove : RT @cinebasciagoni: diretta appena recuperata! Sophie sempre entusiasta e coinvolgente, la adoro sempre più, e Ale è stato un cuoricino a p… -