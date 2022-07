La stella dell’Arsenal Smith Rowe torna ad allenarsi in vista dello scontro con il Chelsea

Leggi su justcalcio

(Di domenica 24 luglio 2022) 2022-07-23 23:26:05 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Di Conor Laird Pubblicato: 23 luglio 2022 22:26Ultimo aggiornamento: 23 luglio 2022 23:03 Sabato, i giganti della Premier League Arsenal hanno ricevuto una spinta sul fronte del personale. I Gunners, ovviamente, stanno attualmente intensificando i preparativi per la campagna di massima serie inglese in rapido avvicinamento. Le truppe di Mikel Arteta si sono recate negli Stati Uniti, per assistere a tre uscite prima dire alla base nel nord di Londra per la Coppa degli Emirati del prossimo fine settimana. Giovedì scorso, i pesi massimi della capitale hanno messo alla spada la squadra della MLS Orlando City con tre gol a uno, grazie ai gol di Gabriel Martinelli, Eddie Nketiah e Reiss Nelson. Eddie Nketiah è pronto a reagire in area per sparare all’Arsenal in vantaggio contro ...