(Di domenica 24 luglio 2022) Conto delle perdite elevatissimo in praticamente tutto il settore primario. E la crisi di governo rischia di bloccare molti aiuti

fisco24_info : La siccità abbatte il Pil agricolo del 10%. Danni alle imprese per 6 miliardi di euro: Conto delle perdite elevatis… - Vsoldani : La siccità abbatte il Pil agricolo del 10% Danni alle imprese per 6 miliardi di euro (Il Sole 24 Ore), Jul 24, 2022… - CorriereRomagna : Ravenna, la siccità abbatte la produzione di grano: -20% - - MariaNataleGesu : RT @Solocarmen1: Renzi che dal basso del suo 2% pensa di perculare milioni di italiani dicendo che l’emergenza dipende dalla siccità e dall… - dolores20943592 : RT @Solocarmen1: Renzi che dal basso del suo 2% pensa di perculare milioni di italiani dicendo che l’emergenza dipende dalla siccità e dall… -

Il Sole 24 ORE

Per scongiurare guai grossi, visto il periodo di estrema, sono intervenute quattro squadre di vigili del fuoco e alcuni volontari Aib. Tutti a circoscrivere un incendio che nella giornata di venerdì 22 luglio, si era innescato lungo una strada di ...Con due grandi, fondamentali obiettivi: contrastare lae salvaguardare ambiente ed economia ... in cui l'emergenza idricai raccolti e fa esplodere i costi di coltivazione del tabacco. ... La siccità abbatte il Pil agricolo del 10%. Danni alle imprese per 6 miliardi di euro