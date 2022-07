"La scelta è tra la Meloni e...". Enrico Letta si suicida: cosa vuole fare di Speranza (Di domenica 24 luglio 2022) La modalità campagna elettorale non fa bene a Enrico Letta. Il segretario del Pd, intervistato da Repubblica, si gioca la carta dell'Apocalisse: "La scelta è tra noi e Giorgia Meloni". E ancora, quella del fango: "Dopo la caduta di Draghi all'ambasciata russa hanno festeggiato a caviale e vodka". Il canovaccio, insomma, è chiaro: scegliere il Pd e la fantomatica "agenda Draghi", è sarà il diluvio democratico. Peccato che, al di là della propaganda, il centrosinistra oggi sia non un campo largo ma un campo minato, letteralmente frantumato. "La scelta alle elezioni del 25 settembre è chiara: o noi o Meloni", esordisce il segretario dem, che promette: "Trasformeremo le 400 feste dell'Unità previste in tutta Italia da qui al voto in luoghi di dibattito ma anche di chiamata ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) La modalità campagna elettorale non fa bene a. Il segretario del Pd, intervistato da Repubblica, si gioca la carta dell'Apocalisse: "Laè tra noi e Giorgia". E ancora, quella del fango: "Dopo la caduta di Draghi all'ambasciata russa hanno festeggiato a caviale e vodka". Il canovaccio, insomma, è chiaro: scegliere il Pd e la fantomatica "agenda Draghi", è sarà il diluvio democratico. Peccato che, al di là della propaganda, il centrosinistra oggi sia non un campo largo ma un campo minato, letteralmente frantumato. "Laalle elezioni del 25 settembre è chiara: o noi o", esordisce il segretario dem, che promette: "Trasformeremo le 400 feste dell'Unità previste in tutta Italia da qui al voto in luoghi di dibattito ma anche di chiamata ai ...

Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, Letta: 'Sarà una campagna casa per casa, strada per strada'. #Elezioni - marcodimaio : L'omicidio di #PaoloBorsellino e degli uomini della sua scorta resta tra le pagine più buie della nostra storia. Il… - Mirko04129539 : RT @Marco_dreams: Letta: 'La scelta è tra noi e Meloni'. Messaggio più sbagliato di questo non esiste. Non sarebbe più giusto dire “Votate… - askanews_ita : #Letta: scelta è tra noi o #Meloni, parleremo con tutti #Elezioni #Pd - guerrini193 : -