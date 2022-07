La polemica | Pessolano replica a Sarno

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 24 luglio 2022) di Erika Noschese “Troppo comodo usare il consiglio comunale per fare la propria arringa difensiva e poi andar via, come se nulla fosse”. Rispedisce al mittente ogni accusa il consigliere comunale di Oltre, Donatodopo le parole dell’avvocato penalista nonché capogruppo di Fratelli d’Italia, Micheleche ha riconosciuto al centrodestra il merito di essere l’unica vera opposizione all’amministrazione Napoli., il consigliere di opposizione più votato analizza anche i singoli punti all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, in programma il 26 luglio e anticipa il suo voto contrario al Salva Comuni e al bilancio. Consigliere, ha letto le parole del collega Michele. Cosa risponde? “Parlo a titolo personale, sia chiaro e a nome del gruppo Oltre, in qualità di capogruppo: avremo modo ...