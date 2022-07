La pasticciera di Qualiano che fa arrestare l’estorsore che le aveva chiesto il pizzo

(Di domenica 24 luglio 2022) Leno“mille euro per gli amici di”: una formula al limite dell’ironico ma dal profondo senso intimidatorio per estorcere il. Ma la titolare di una pasticceria del comune nella provincia di Napoli, una donna di 31 anni, non si è persa d’animo ed ha allertato i carabinieri. All’appuntamento – fissato per il giorno seguente – c’erano anche le forze dell’ordine, che sono intervenute al momento del ritorno degli estorsori. Un uomo, Ciro Di Meo, 56enne di Giugliano – comune confinante con– del clan De Rosa è stato arrestato. Ora è detenuto nel carcere di Secondigliano a disposizione dell’autorità giudiziaria e risponderà di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalle finalità mafiose. La titolarerecentemente investito nella ...

