La musica di Pier Paolo Pasolini (Di domenica 24 luglio 2022) Quinto appuntamento del cartellone estivo di Salerno Classica questa sera, alle ore 21, nell'atrio del Duomo, per un concerto tra parole e musica Di Olga Chieffi Quinto appuntamento nell'atrio del Duomo di Salerno oggi, alle ore 21, per l'Estate di questa seconda edizione di Salerno Classica, progetto ideato dalla Associazione Gestione musica, che ha visto l'associazione concorrere e ottenere il finanziamento dal Fondo unico per lo Spettacolo. La direzione dell'Associazione, Francesco D'Arcangelo, Fabio Marone e Gigi Lamberti ha inteso inserire in cartellone un omaggio a Pier Paolo Pasolini, nell'anno celebrativo del centenario della sua nascita, affidando il tributo a Francesco Galizia, fisarmonica e sax soprano, Pietro Verna, voce e chitarra al Quartetto d'archi Cecile, con Antonio Palazzo al ...

Rimini regina dell'estate e masterclass dell'estate musicale italiana RIMINI - Trovare un dj set di sonorità sudcoreane davanti a una colonia sulla spiaggia. O la musica anni '80 seguendo la playlist musicale, edita e inedita, ispirata ai testi di Pier Vittorio Tondelli. L'arte visuale, i suoni e le luci ispirate al mito di Peter Pan proiettate sui muri degli ... rEstate in Officina: a Sepino gli appuntamenti culturali di luglio e agosto Martedì 23 agosto , Pier Paolo Giannubilo presenterà invece il suo ' Incendio sul mare ', seconda ...danze di SONIKA 2022 proponendo il suo repertorio di canzoni che hanno fatto la storia della musica ... aSalerno RIMINI - Trovare un dj set di sonorità sudcoreane davanti a una colonia sulla spiaggia. O laanni '80 seguendo la playlist musicale, edita e inedita, ispirata ai testi diVittorio Tondelli. L'arte visuale, i suoni e le luci ispirate al mito di Peter Pan proiettate sui muri degli ...Martedì 23 agosto ,Paolo Giannubilo presenterà invece il suo ' Incendio sul mare ', seconda ...danze di SONIKA 2022 proponendo il suo repertorio di canzoni che hanno fatto la storia della... Salerno, un concerto per Pier Paolo Pasolini