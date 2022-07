"La loro fortuna". Bruno Vespa seppellisce Letta, gode il centrodestra: al voto... (Di domenica 24 luglio 2022) Le elezioni? Un colpaccio per il centrodestra. Con la caduta del governo Draghi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha potuto far altro che ridare la parola agli italiani. L'appuntamento con le urne è previsto per il 25 settembre. Sondaggi alla mano, il centrodestra vince a mani basse. Eppure secondo Bruno Vespa, non sono solo le rilevazioni ad "aiutare" l'alleanza Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. "La fortuna del centrodestra - spiega sulle colonne del Giorno - è stavolta, peraltro, l'apparente debolezza del centrosinistra. Così come il centrodestra ha perso un Quirinale che aveva a portata di mano, così il centrosinistra ha messo il pallone sul dischetto del rigore elettorale agli avversari". Insomma, chi troppo vuole nulla stringe. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Le elezioni? Un colpaccio per il. Con la caduta del governo Draghi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha potuto far altro che ridare la parola agli italiani. L'appuntamento con le urne è previsto per il 25 settembre. Sondaggi alla mano, ilvince a mani basse. Eppure secondo, non sono solo le rilevazioni ad "aiutare" l'alleanza Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. "Ladel- spiega sulle colonne del Giorno - è stavolta, peraltro, l'apparente debolezza del centrosinistra. Così come ilha perso un Quirinale che aveva a portata di mano, così il centrosinistra ha messo il pallone sul dischetto del rigore elettorale agli avversari". Insomma, chi troppo vuole nulla stringe. ...

