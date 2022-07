La grande tele-lezione di Brunetta alla compagna di Berlusconi che gli ha dato del «nano» su Instagram – Il video (Di domenica 24 luglio 2022) «Mi dicono tappo o nano. Definizioni per cui ho sofferto, e continuo a soffrire. Col passare degli anni non mi è passata. Sdogano questo termine su di me, perché essere violentato a parole da Marta (Fascina, ndr) fa sì che tutti quei bambini e bambine che non hanno avuto la fortuna di essere alti, belli e che soffrono possono trovare in me un esempio». Risponde con commozione il ministro Renato Brunetta a Mezz’ora in più di Lucia Annunziata, all’attacco subìto nei giorni scorsi da parte della deputata forzista Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi. «Ho anche le spalle larghe, perché nella mia vita ho fatto un po’ di cose, malgrado mi dicessero: “Ma guardate, tappo com’è, nano com’è…”. – ha continuato Brunetta – Per cui Marta Fascina grazie, vai avanti così, perché consentirai ... Leggi su open.online (Di domenica 24 luglio 2022) «Mi dicono tappo o. Definizioni per cui ho sofferto, e continuo a soffrire. Col passare degli anni non mi è passata. Sdogano questo termine su di me, perché essere violentato a parole da Marta (Fascina, ndr) fa sì che tutti quei bambini e bambine che non hanno avuto la fortuna di essere alti, belli e che soffrono possono trovare in me un esempio». Risponde con commozione il ministro Renatoa Mezz’ora in più di Lucia Annunziata, all’attacco subìto nei giorni scorsi da parte della deputata forzista Marta Fascina,di Silvio. «Ho anche le spalle larghe, perché nella mia vita ho fatto un po’ di cose, malgrado mi dicessero: “Ma guardate, tappo com’è,com’è…”. – ha continuato– Per cui Marta Fascina grazie, vai avanti così, perché consentirai ...

