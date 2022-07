"La Gelmini da mesi stava lavorando per un grande centro" (Di domenica 24 luglio 2022) Oggi ancora una volta leggo che sarei tra coloro che potrebbero lasciare Forza Italia. La cosa sinceramente mi ha nauseato. Mi è stato proposto e ho detto di no". Questo sospetto nasce dalla sua ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 24 luglio 2022) Oggi ancora una volta leggo che sarei tra coloro che potrebbero lasciare Forza Italia. La cosa sinceramente mi ha nauseato. Mi è stato proposto e ho detto di no". Questo sospetto nasce dalla sua ...

CarlottaMarche7 : RT @ilgiornale: La deputata: 'Prima della caduta di Draghi mi ha chiesto di tradire. Ma io resto in Fi' - ilgiornale : La deputata: 'Prima della caduta di Draghi mi ha chiesto di tradire. Ma io resto in Fi' - leoroma90 : @GenCar5 @EnricoLetta @pdnetwork La bastonata in mezzo ai denti in arrivo tra 2 mesi forse è l'unica cosa che li fa… - Giovann88599521 : @NicolaPorro La novità è Brunetta, ma di Gelmini era da mesi che se parlava. Comunque lo scopo è sempre lo stesso c… - DuccioTessadri : @Michele_Arnese Sono un outsider totale ma le voci delle 'interlocuzioni' tra Gelmini e Calenda giravano da mesi. -