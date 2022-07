La Fiorentina alza la posta per Milenkovic

(Di domenica 24 luglio 2022) Lafa il prezzo per: non bastano più 15 milioni, i viola ora ne chiedono 20 per il difensore Secondo quanto riportato da Tuttosport, lalain gioco per, difensore che piace all’Inter. Dopo una prima valutazione di 15 milioni, adesso i dirigenti viola ne chiedono 20 per lasciar partire il difensore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

infoitsport : Tuttosport: Inter, Milenkovic è il preferito. Sfida con la Juve, la Fiorentina alza la richiesta - mr_kubra : RT @fcin1908it: Medina, l’Inter prende appunti. Milenkovic rimane in pole: la Fiorentina alza la richiesta - Fedpucci : @fcin1908it Tutti a dire che l'Inter vuole Milenkovic e... chi l'avrebbe mai detto... La Fiorentina alza il prezzo, incredibile ! - Sneijderismo : RT @fcin1908it: Medina, l’Inter prende appunti. Milenkovic rimane in pole: la Fiorentina alza la richiesta - fcin1908it : Medina, l’Inter prende appunti. Milenkovic rimane in pole: la Fiorentina alza la richiesta -

La Fiorentina fa il prezzo per Milenkovic: non bastano più 15 milioni, i viola ora ne chiedono 20 per il difensore Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina alza la posta in gioco per Milenkovic, difensore che piace all'Inter. Dopo una prima valutazione di 15 milioni, adesso i dirigenti viola ne chiedono 20 per lasciar partire il difensore. Come scrive Tuttosport, l'intenzione dell'Inter è quella di regalare a Simone Inzaghi un centrale di piede destro, e il ...