La Fiorentina al lavoro per il dopo Milenkovic: occhi sul difensore della Roma! (Di domenica 24 luglio 2022) Con Milenkovic sempre più vicino all'addio, direzione Juve o Inter, la Fiorentina sta iniziando a sondare i primi nomi per sostituirlo. Il prezzo per il cartellino del serbo è fissato a 15 milioni. Una cifra molto bassa visto il valore del giocatore, scaturita dal fatto che il suo contratto a Firenze sia in scadenza nel giugno del 2023. Dunque, si tratterebbe dell'ultima occasione per la Viola d'incassare qualcosa anziché lasciarlo partire a zero. Kumbulla Roma Fiorentina La dirigenza della Fiorentina non vuole quindi farsi trovare assolutamente impreparata una volta finalizzata la cessione di Milenkovic. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, il tecnico Vincenzo Italiano avrebbe indicato due possibili profili come sostituti dell'ex Partizan: Marash Kumbulla ...

